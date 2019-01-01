деревня Чурилово, Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Чурилово

Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Прошение крестьянина д. Чурилово Бронницкой волости Новгородского уезда Андреева А. председателю Новгородского уездного по крестьянским делам присутствия Лутовинову А.Г. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Бронницкая волость
16. Чурилова, деревня бывшая владельческая, при реке Мсте, дворов 10, жителей 53, часовня, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Бронницкая волость
36Чурилово (дер.)6-го стана, 6-го зем. уч.Чуриловского1719557112651243земледелиевозка лесарека Мста.река

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Новгородский район
313807Чуриловодеревня58°36'00"31°51'00"O-36-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Бронницкое сельское поселение
49625408191д Чуриловодеревня

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