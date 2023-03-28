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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9792Гневково, с. вл.при колодцах.24212111198Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
506. Гневково, село бывшее владельческое, дворов 25, жителей 141, церковь православная
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
323ГневковоВладельческая усадьба2440129128Церковь и сельская школа, мелочная лавка.
324ГневковоУсадьба церковно-служителя244812Церковь.
325ГневковоДеревня24222
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
25Дер. Гневковопроселоч. в село РязоноворучьеГневковск. с. о. 187171Гневковск. пр. 16056
35Фол. Гневковопроселоч. в г. Рославльручьедв. М. Вл. Иллиничу, кат. 123Гневковского р.-кат. 16056
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
176273Гневководеревня53°54'00"32°31'00"N-36-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66656420126д Гневководеревня