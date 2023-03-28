деревня Гневково, деревня Гневково, Шумячский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Гневково

Шумячский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Рославльский уезд
9792Гневково, с. вл.при колодцах.24212111198Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Рязановская волость
506. Гневково, село бывшее владельческое, дворов 25, жителей 141, церковь православная

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Рославльский уезд, Рязановская волость
323ГневковоВладельческая усадьба2440129128Церковь и сельская школа, мелочная лавка.
324ГневковоУсадьба церковно-служителя244812Церковь.
325ГневковоДеревня24222

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Шумячская волость
25Дер. Гневковопроселоч. в село РязоноворучьеГневковск. с. о. 187171Гневковск. пр. 16056
35Фол. Гневковопроселоч. в г. Рославльручьедв. М. Вл. Иллиничу, кат. 123Гневковского р.-кат. 16056

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Шумячский район
176273Гневководеревня53°54'00"32°31'00"N-36-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Шумячский муниципальный район, Озерное сельское поселение
66656420126д Гневководеревня
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