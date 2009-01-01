деревня Шнити, Городокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Шнити

Городокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Витебский уезд, Храповицкая волость
22. Шнити, деревня бывшая владельческая, дворов 25, жителей 170, волостное правление (уездный город в 30 верстах), В 3 верстах — погост Кабище, церковь православная, часо Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Витебский уезд, Храповичская волость
7ШнитидеревняколодецКабищанского, православногоМартинковскому сельскому обществу25
10Шнитиимениеколодецн/дМ. Бардзиковской, кат.3

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Городокский район, Пальминский сельсовет
д Шнити5

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Городокский район, Пальминский сельсовет
д. Шнити3

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