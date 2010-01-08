деревня Долматово, деревня Долматово, Заволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Долматово

Заволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Документ. Копия. Приговор укрепительный земельного имущества за Чистяковой Л. П, Чистяковым С. Д, Чистяковым П. Д, Чистяковым И. Д. Из коллекции документов о семье кресть Показать все
Документ. Приговор о семейном разделе земли между Чистяковой Л. П, Чистяковым С. Д, Чистяковым П. Д, Чистяковым И. Д. Из коллекции документов о семье крестьян Чистяковых Показать все
Фотография. Служащие бумаго-ткацкой фабрики Товарищества Долматовской Мануфактуры. Из коллекции документов о семье крестьян Чистяковых из села Долматово Комаровской волос Показать все
Документ. Выпись главная № 25 из крепостной книги Кинешемского уезда Костромского нотариального архива по делу продажи земли Хорьковой Ф. Ф. и Хорьковым А. К, крестьянами Показать все
Документ. Удостоверение № 986 выдано Чистякову Михаилу (1911), уроженцу деревни Долматово Кинешемского уезда Костромской губернии, в том, что он окончил Чегановскую 4-х л Показать все
Документ. Копия. Решение Кинешемского уездного съезда по иску Сергеева К. Ф, крестьянина села Долматово Комаровской волости Кинешемского уезда, об обязании Чистякова П. Д Показать все
Фотография. Чистякова Лукерья Прохоровна с дочерью Евдокией Дмитриевной. Из коллекции документов о семье крестьян Чистяковых из села Долматово Комаровской волости Кинешем Показать все
Фотография. Борисова Прасковья Дмитриевна с дочерьми и няней. Из коллекции документов о семье крестьян Чистяковых из села Долматово Комаровской волости Кинешемского уезда Показать все
Фотография. Супруги Чистяковы, жители деревни Долматово Комаровской волости Кинешемского уезда Костромской губернии, 1884 г. Источник: Показать все
Фотография. Чистяков Иван Дмитриевич. Из коллекции документов о семье крестьян Чистяковых из села Долматово Комаровской волости Кинешемского уезда Костромской губернии (1 Показать все
Документ. Запись запродаточная на продажу земли Хорьковым К. Е, крестьянином деревни Мякотиха Комаровской волости Кинешемского уезда Костромской губернии, Чистякову П. Д. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кинешемской уезд
5529Долматово, д.при р. Мере.734132939

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кинешемский уезд, Комаровская волость
Долматово д.рч. Мера718101273865Преоблад. промыслы по Комаров. вол.: извоз, фабричн. раб, возка, пилка и рубка дров, плотники

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Заволжский район
588138Долматоводеревня57°29'42°17'O-38-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Заволжский муниципальный район, Междуреченское сельское поселение
24605445136д Долматоводеревня
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