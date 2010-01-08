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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Документ. Копия. Приговор укрепительный земельного имущества за Чистяковой Л. П, Чистяковым С. Д, Чистяковым П. Д, Чистяковым И. Д. Из коллекции документов о семье кресть Показать все
Документ. Приговор о семейном разделе земли между Чистяковой Л. П, Чистяковым С. Д, Чистяковым П. Д, Чистяковым И. Д. Из коллекции документов о семье крестьян Чистяковых Показать все
Фотография. Служащие бумаго-ткацкой фабрики Товарищества Долматовской Мануфактуры. Из коллекции документов о семье крестьян Чистяковых из села Долматово Комаровской волос Показать все
Документ. Выпись главная № 25 из крепостной книги Кинешемского уезда Костромского нотариального архива по делу продажи земли Хорьковой Ф. Ф. и Хорьковым А. К, крестьянами Показать все
Документ. Удостоверение № 986 выдано Чистякову Михаилу (1911), уроженцу деревни Долматово Кинешемского уезда Костромской губернии, в том, что он окончил Чегановскую 4-х л Показать все
Документ. Копия. Решение Кинешемского уездного съезда по иску Сергеева К. Ф, крестьянина села Долматово Комаровской волости Кинешемского уезда, об обязании Чистякова П. Д Показать все
Фотография. Чистякова Лукерья Прохоровна с дочерью Евдокией Дмитриевной. Из коллекции документов о семье крестьян Чистяковых из села Долматово Комаровской волости Кинешем Показать все
Фотография. Борисова Прасковья Дмитриевна с дочерьми и няней. Из коллекции документов о семье крестьян Чистяковых из села Долматово Комаровской волости Кинешемского уезда Показать все
Фотография. Супруги Чистяковы, жители деревни Долматово Комаровской волости Кинешемского уезда Костромской губернии, 1884 г. Источник: Показать все
Фотография. Чистяков Иван Дмитриевич. Из коллекции документов о семье крестьян Чистяковых из села Долматово Комаровской волости Кинешемского уезда Костромской губернии (1 Показать все
Документ. Запись запродаточная на продажу земли Хорьковым К. Е, крестьянином деревни Мякотиха Комаровской волости Кинешемского уезда Костромской губернии, Чистякову П. Д. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5529Долматово, д.при р. Мере.734132939
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Долматово д.рч. Мера—718101273865—Преоблад. промыслы по Комаров. вол.: извоз, фабричн. раб, возка, пилка и рубка дров, плотники
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
588138Долматоводеревня57°29'42°17'O-38-085
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24605445136д Долматоводеревня