посёлок Сосновка, посёлок Сосновка, Гурьевский район, Калининградская область (на 2018) — Familio

Сосновка

Гурьевский район, Калининградская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Калининградской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калининградская область, Гурьевский район
172413Сосновкапосёлок54°51'20°33'N-34-042
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