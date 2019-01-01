деревня Вязовка, город Бор, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Вязовка

город Бор, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Семеновский уезд, Рожновская волость
д. Сукино39867173

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Останкинская волость
Сукино-Бол. дер.369Бол.-Сукин. 420Останкин101818

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Бор
15701Вязовкадеревня56°18'44°18'O-38-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Бор
22712000574д Вязовкадеревня

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