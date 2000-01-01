другой Казылбаевские, Тобольский округ, Уральская область (на 1928) — Familio

Казылбаевские

Тобольский округ, Уральская область (на 1928)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тюменской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тобольский округ
342Казылбаевские, юр. татар. инор.при р. Иртыше.3173345961Мечеть 1.

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тобольский уезд, Бухарская волость
Козылбаевския т. юр., при р. Иртыше, на почт. тр.282828211
Тобольский уезд, Вагайская волость
Казылбаевския т. юр. (см. № 740)263391

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тобольский округ, Тобольский район , Бакшеевский сельсовет
5. Кызылбаевские, юрты97199210439татары435русские4Вагайскойр. Иртыш334ст. Тюмень пр. Абалак29752345533423тракт.

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