деревня Малая Именная, Нижнетуринский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Малая Именная

Нижнетуринский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1948Имянная малая, дер.при р. Имянной.803042118126

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Нижне-Туринская волость
348. Малая Имянная, деревня бывшая государственная, при речке Малой Имянной, дворов 47, жителей 280, почтовая станция, земская почтовая станция, 2 лвки.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Нижне-Туринская волость
6) д. Малая Именная, на р. Туре, земск. станц., распл.Именновское общество87211217Бывшие государственныеПравославныеРусские7010

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Нижнетуринский район, Именновский сельсовет (бывший Большеименовский)
9. Малая Именная, д. 107216285501русские501Н.-Туринскойр. Именная215ст. Выя (большая)92151515151515тракт.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Нижняя Тура
96530Малая Именнаядеревня58°33'с.ш.59°54'в.д.O-40-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Нижнетуринский
65715000111д Малая Именнаядеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.