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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1948Имянная малая, дер.при р. Имянной.803042118126
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
348. Малая Имянная, деревня бывшая государственная, при речке Малой Имянной, дворов 47, жителей 280, почтовая станция, земская почтовая станция, 2 лвки.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
6) д. Малая Именная, на р. Туре, земск. станц., распл.Именновское общество87211217Бывшие государственныеПравославныеРусские7010
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Нижнетуринский район, Именновский сельсовет (бывший Большеименовский)
9. Малая Именная, д. 107216285501русские501—— Н.-Туринскойр. Именная215ст. Выя (большая)92151515151515тракт.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
96530Малая Именнаядеревня58°33'с.ш.59°54'в.д.O-40-060
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65715000111д Малая Именнаядеревня