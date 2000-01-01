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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2923Гарашинское (Гарашки), сел.при рч. Калиновке малой.3325156457470Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
778. Гарюшинское (Гарашки), село бывшее государственное, при речке Калиновке Малой, дворов 154, жителей 1037, церковь православная, корпус лавок, торжок: 23-го апреля, 24 Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
8) с. Гарашинское на р. Малой Калиновке, правосл. церк., зем. шк., народная библиотека, фельдш. п., распл.Гарашинское общество275642699Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские3510
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
2. Гарашки (-инское), с. 3727168651581русские1581——Ильинскойр. Калиновка37ст. Камышлов37371137273711просел. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89291Гарашкинскоесело56°36'с.ш.62°24'в.д.O-41-125
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65707000241с Гарашкинскоесело