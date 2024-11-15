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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3425Иваново (Люнда, Чихтина Люнда), д. вл.при рч. Люнде.13119249781
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
891. Чихтина (Люнда Иванова), село бывшее владельческое, при реке Люнде, дворов 33, жителей 232, волостное правление (уездный город 153 в.)
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Чихтино20433684103351002102520272
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
д. Чихтино4211351818
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Чихтино дер.751Чихтинский298Воскрес. —1757137
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
19538Чихтинодеревня56°42'45°19'O-38-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22622452171д Чихтинодеревня