деревня Чихтино, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Чихтино

Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд
3425Иваново (Люнда, Чихтина Люнда), д. вл.при рч. Люнде.13119249781

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд, Каменская (бывших владельческих крестьян) волость
891. Чихтина (Люнда Иванова), село бывшее владельческое, при реке Люнде, дворов 33, жителей 232, волостное правление (уездный город 153 в.)

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд, Каменская волость
деревня Чихтино20433684103351002102520272

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Макарьевский уезд, Воскресенская волость
д. Чихтино4211351818

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Красно-Баковский уезд, Воскресенская волость
Чихтино дер.751Чихтинский298Воскрес. 1757137

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Воскресенский район
19538Чихтинодеревня56°42'45°19'O-38-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Воскресенский муниципальный район, Сельское поселение Нахратовский сельсовет
22622452171д Чихтинодеревня

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