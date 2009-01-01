Населенное место

Тарново, им. (Гр. Мавроса), спл. р. Дзитва жит. 77 (44 м. 33 ж.), дес. 1300, у. гор. 14 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Лида 14 в.