село Сакулиа, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, იმერეთი (на 2014) — Familio

Сакулиа

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, იმერეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
საყულია
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Цхалтубский район, Сакулийский сельсовет
село Сакулиа2295770

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
იმერეთი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, სოფელი საყულია
საყულიაSaquliaМужчин: 932. Женщин: 937. Всего: 1869.

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