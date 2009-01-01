деревня Куноса, Несвижский район, Минская область (на 2021) — Familio

Куноса

Несвижский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Слуцкий уезд
Куносы52Кн. Родзивилл45155155

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Говезнянская волость
786. Куносы, село бывшее владельческое, при реке Каменце, дворов 20, жителей 146, 2 церкви православных

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Говезнянская волость
Куноса, деревня1551231106510
Куноса, имение1213109659
Куноса, село1872331106510

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Несвижский район, Сейловичский сельсовет
д Куноса122

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Несвижский район, Сейловичский сельсовет
д. Куноса81

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