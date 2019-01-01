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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2692Ясенок, с. вл.при рч. Ясенке.202385406410Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1057. Ясенок, село бывшее владельческое и государственное, при речке М. Мостье, дворов 76, жителей 472, волостное правление (уездный город 25 в. ), церковь православная, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Ясенок 1862493611870284628205666сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Ясенок село5509при р. Мал. Мостье12438537075510025—волостн. правл.Цер. кам., ветр. мел., каз. вин. лав., жен. и муж.шк., богад. дух. вед., вол. прав. 3 мел. лав.
Курбатовских кр. х. при с. Ясенке5570при р. Мостье4111324—251Ясенокъ
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1617Ясеноксело53°49'с.ш.40°23'в.д.N-37-081
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61650450111с Ясеноксело