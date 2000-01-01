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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2707Кобылье вышнее, д. каз.при руч. Кобыльном.4517137568596
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
69410Вышне КобыльедеревняВышне-Кобылинскийруч. КобылкаВсего: 379. Крестьянского типа: 376.9801052203253.516.1Долгая, М.-К.-В. ж. д. : 4,3 км.п. о. Вышне-Ольшаное: 16,1 км.С/с.; шк. I-ой ст.; лик/п.; 2 к-т-з—III р.