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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6054Карцево (Барыково), с. вл.при пруде.121048215214Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Кашинский уезд
Сц. Старое, Барыково с 5 дер.41Мих. Петр. Поярков4001298
Сц. Старое, Барыково с 5 дер.41Мих. Петр. Поярков4001298
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
637. Бирыково (Карцево), село бывшее владельческое, при реке Медведице, дворов 67, жителей 410, церковь православная, школа
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
3Барыково991
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
109327Барыководеревня57°14'37°34'O-37-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28758000135д Барыководеревня