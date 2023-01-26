село Верхняя Эшера, Сухумский район (на 2016) — Familio

Верхняя Эшера

Сухумский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Аҩадахьтәи Ешыра, ვერხნაია ეშერა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Сухумский район, Верхнеэшерский сельсовет
село Верхняя Эшера2203250824

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Сухумский район
с. Виадати Эшера250824

Мы используем куки для улучшения работы сайта.