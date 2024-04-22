деревня Маляш, деревня Маляш, Касевская волость, Бирский уезд (на 1906) — Familio

Маляш

Касевская волость, Бирский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1254Маляш (Майляши), деревня.при рч. Маляше.2004738131140Р. — Часовня. Мельница водяная. Пчеловодство.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Касевская волость
22Маляш, д. при оз. Маляш, часов. (постр. в 1845 г.), церк.-приход. шк., бак. лав.1514859173182Рыболовство
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