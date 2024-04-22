село Богородское, село Богородское, Финеевская волость, Покровский уезд (на 1905) — Familio

Богородское

Финеевская волость, Покровский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4514Богородское, с. вл.при р. Киржаче.281061525Церковь православная 1. Завод 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Покровский уезд
С. Богородское и Д. Старцево, Карповщина и Илейкино31Кн. Ширинская-Шихматова2471175

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Финеевская волость
5396Богородский медно-латунный завод Бабкиной391106293
5397Богородское село205105283
5398При нем усадьба Егоровых31105283
5399Близ села лесная сторожка Аленчикова и Зимина31107305
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