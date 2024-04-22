село Гагарино 2-е, село Гагарино 2-е, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Гагарино 2-е

Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Петровско-Гагаринская волость
870. Гагарино, село бывшее владельческое, при речке Б. Домовисе, дворов 121, жителей 706, волостное правление (уездный город в 42 верстах), церковь православная, 2 лавки, Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Гагаринская волость
село Гагарино 2 части«Пичаевская» п.-т. контора4716

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Пичаевский район
65296Гагарино 2-есело53°08'42°01'N-38-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Пичаевский муниципальный район, Сельское поселение Большеломовисский сельсовет
68626410116с Гагарино 2-есело
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