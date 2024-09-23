деревня Бушуиха, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Бушуиха

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о поступлении железнодорожного вознаграждения крестьянам деревни Бушуихи, Огарковской волости, Грязовецкого уезда за отчужденную за железную дорогу землю. 1905 г. // Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Бушуихи Огарковской волости 1584 рублей железнодорожного вознаграждения. 1906 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3185Бушуиха, д. вл.при колодцах.183309993

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
Д. Бушуиха9Ник. Мих. Клементьев9528

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Огарковская волость
7БушуихаБушуевскоебывшие помещичьи60124152

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
686247Бушуихадеревня59°04'с.ш.40°23'в.д.O-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Комьянское сельское поселение
19624440176д Бушуихадеревня

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