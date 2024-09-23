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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о поступлении железнодорожного вознаграждения крестьянам деревни Бушуихи, Огарковской волости, Грязовецкого уезда за отчужденную за железную дорогу землю. 1905 г. // Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Бушуихи Огарковской волости 1584 рублей железнодорожного вознаграждения. 1906 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3185Бушуиха, д. вл.при колодцах.183309993
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
Д. Бушуиха9Ник. Мих. Клементьев95—28
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
7БушуихаБушуевскоебывшие помещичьи60124152
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
686247Бушуихадеревня59°04'с.ш.40°23'в.д.O-37-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624440176д Бушуихадеревня