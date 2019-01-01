деревня Понасково, деревня Понасково, Смоленский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Понасково

Смоленский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Смоленский уезд
537Панасково, д. вл.при безымянном ручье.17684351

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Смоленский уезд, Корохоткинская волость
252ПонасковоВладельческая усадьба16256975
253ПонасковоВладельческая усадьба161610
254ПонасковоВладельческая усадьба16114
255ПонасковоВладельческая усадьба16222
256ПонасковоВладельческая усадьба16125
257ПонасковоВладельческая усадьба16111

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Смоленский район
177075Понасководеревня54°54'00"32°12'00"N-36-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Смоленский муниципальный район, Корохоткинское сельское поселение
66644442171д Понасководеревня
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