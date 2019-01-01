хутор Ольховский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Ольховский

Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
2070Ольховский.при рч. Ольховои.82154750

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Арженовская станица
3165Ольховский хутор, Арженовской станицы, при реке Хопре521531159172Хуторское правление827
Хоперский округ, Усть-Бузулуцкая станица
3168Ольховский хутор, Усть-Бузулуцкой станицы, при буер. Ольховском236946767Хут. приказ.8510

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Алексеевский район
301685Ольховскийхутор50°10,0' с.ш.42°21,0' в.д.M-38-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Алексеевский муниципальный район, Солонцовское сельское поселение
18602436111х Ольховскийхутор

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