деревня Чаицы Большия, Тяполовская волость, Духовщинский уезд (на 1904) — Familio

Чаицы Большия

Тяполовская волость, Духовщинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Поречский уезд
9080Чаицы Большия (Большая Чаица), д. вл.при рч. Чайке.594451921

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Поречский уезд, Тяполовская волость
452. Чаицы Большие, деревня бывшая владельческая, при реке Чайке, дворов 5, жителей 45, лавка

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Тяполовская волость
146Большая ЧаицаДеревня20123945

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