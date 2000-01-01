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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О крестьянине Смоленской губ., Вяземского уезда, Семлевской вол., дер. Бекасова Петре Андрееве Андрееве. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 21. Дело 872.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2969Бекасово (Бакасово), д. вл.при колодцах.231032115144
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
100. Бекасова, деревня бывшая владельческая, дворов 53, жителей 324, волостное правление, ветряная мельница. В 1 версте — церковь православная, 2 школы
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Бекасова45118239248770859162912
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
379БекасовоДеревня2563203222