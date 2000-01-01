деревня Бекасово, Семлевская волость, Вяземский уезд (на 1904) — Familio

Бекасово

Семлевская волость, Вяземский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине Смоленской губ., Вяземского уезда, Семлевской вол., дер. Бекасова Петре Андрееве Андрееве. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 21. Дело 872.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
2969Бекасово (Бакасово), д. вл.при колодцах.231032115144

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Бекасовская волость
100. Бекасова, деревня бывшая владельческая, дворов 53, жителей 324, волостное правление, ветряная мельница. В 1 версте — церковь православная, 2 школы

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Бекасовская волость
деревня Бекасова45118239248770859162912

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Семлевская волость
379БекасовоДеревня2563203222

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