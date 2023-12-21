деревня Грабучее, Докшицкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Грабучее

Докшицкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Порплищская волость
Грабучее, с. (кр-н тов), жит. 42 (17 м. 25 ж.), дес. 80, у. гор. 80 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Березвечь 17 в.
Грабучее, д., жит. 253 (137 м. 116 ж.), дес. 260, у. гор. 78 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 31 в., ст. ж. д. Березвечь 18 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Докшицкий район, Порплищенский сельсовет
д Грабучее60

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Докшицкий район, Порплищенский сельсовет
д. Грабучее59

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