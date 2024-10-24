деревня Барышево, Хамантовская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Барышево

Хамантовская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О покупке земли крестьянами дер. Барышево Хамантовской волости Новоладожского у. 1907–1908 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 25 Показать все
О командировании агронома в деревню Барышево Хамантовской волости. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Опись 1. Дело 85.
О выдаче ссуды из землеустроительного кредита крестьянам деревни Барышево Хамантовской волости. 1914 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все
О выдаче ссуды из землеустроительного кредита крестьянину деревни Барышево Хамантовской волости. 1915 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2952Барышево, д. каз.при р. Сяси.3335112724Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Хамантовская волость
Барышево д.215 стан443 участок4станция Колчаново.

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