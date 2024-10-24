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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О покупке земли крестьянами дер. Барышево Хамантовской волости Новоладожского у. 1907–1908 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 25 Показать все
О командировании агронома в деревню Барышево Хамантовской волости. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Опись 1. Дело 85.
О выдаче ссуды из землеустроительного кредита крестьянам деревни Барышево Хамантовской волости. 1914 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все
О выдаче ссуды из землеустроительного кредита крестьянину деревни Барышево Хамантовской волости. 1915 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2952Барышево, д. каз.при р. Сяси.3335112724Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Барышево д.215 стан443 участок4станция Колчаново.