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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
968Загородища (Загородский), д.при. р. Самине.4212143741
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
210. Загородище-Анташова, деревня бывшая государственная, при реке Самине, дворов 14, жителей 86, лавка
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
203712. ЗагородищеТитовскоеПри реке Самине418½До ближайшего поселения: 125 с. До школы: 1¼. До почтового отделения: 14. До пароходной пристани: 41. Крестьянское: 15. Не крестьянское: —. Крестьянское: 14. Не крестьянское: — . Крестьянское: 41. Не крестьянское: —. Крестьянское: 48. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249359Загородскаядеревня61°21'с.ш.36°37'в.д.P-37-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622408162д Загородскаядеревня