село Погореловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Погореловка

Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Ухоловская волость
1048. Погореловка, село бывшее владельческое, дворов 88, жителей 428, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Ухоловская волость
Иогореловка село5495при речке Бабке98297312609272УхоловоЦер. дер., цер.-пр. шк., ветр. мельн., кузница
Погореловка г. Бухановской вл. ус.5496при речке Бабке246272Ухолово
Погореловка влад. усад. Хмылева5508при р. Бабке27310110262Ухолово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ухоловский район
331688Погореловкасело53°46'с.ш.40°28'в.д.N-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ухоловский муниципальный район, Ухоловское городское поселение
61650151106с Погореловкасело

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