посёлок Копылков, Ильинская волость, 1-й Донской округ (на 1915) — Familio

Копылков

Ильинская волость, 1-й Донской округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
1137Копылков, пос. вл.при р. Салу.245351

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Ильинская волость
1747Капылков поселок, Ильинской волости, при реке Сал4013714415519811832

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