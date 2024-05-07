село Татарка, село Татарка, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Татарка

Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ставропольский уезд
45Село Татарское.при р. Татарке.12190696747великороссыправославныеЦерковь 1, народвое нештатное училище 1, хлебн. обществ. магазин 1, водяных мельниц 11, питейный дом 1.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ставропольская губерния, Ставропольский уезд, Татаркская волость
село Татарка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Шпаковский район
88308Татаркасело44°58'41°57'L-37-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Шпаковский муниципальный район, Сельское поселение Татарский сельсовет
7658422101с Татарка#Н/Д
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