село Верхнепечерское, Безенчукский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Верхнепечерское

Безенчукский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
28Верхний Печерский, хут. удел.при оз. Липовом.9023147545577

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Александровская волость
2. Верхне-Липовые Печерские Хутора, деревня бывшая удельная, дворов 241, жителей 1662, лавка, 7 ветряных мельниц

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Александровская волость
С. Верхне-Печерское. Б. удел. Рус. Прав. и раскол.2Озеро "Липовое"8383346812281337

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Безенчукский район
57169Верхнепечерскоесело53°09'с.ш.49°03'в.д.N-39-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Безенчукский муниципальный район, Сельское поселение Екатериновка
36604412111с Верхнепечерскоесело

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