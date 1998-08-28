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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина с. Осьмино Гора, Осьминской волости, Гдовского уезда, Г. Демидова на постановление уездного съезда о взыскании с него денег. 1891–1892 гг. // Центра Показать все
По жалобе крестьянина д. Осьмина Гора, Осьминской волости, Гдовского уезда, Г. Маркова на земского начальника 2-го участка. 1892–1894 гг. // Центральный государственный и Показать все
По жалобе крестьянки д. Осьмина Гора Осьминской волости Гдовского уезда У. Григорьевой на решение уездного съезда по делу о земле. 1897–1898 гг. // Центральный государств Показать все
О перечислении крестьянина д. Осьмина Гора Осьминской волости Гдовского уезда Ф. Кузьмина в д. Новоселье. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
По прошению крестьянина д. Осьмина Гора Осьминской волости Гдовского уезда С. Кузьмина об освобождении его младщего сына от военной службы. 1899–1900 гг. // Центральный г Показать все
По ходатайству опекунов о разрешении продать имущество малолетних наследников крестьянина с. Осьмина Гора Осьминской волости Гдовского уезда Федора Терешина. 1902–1903 гг Показать все
О выделе 3-х отрубных участков из надельной земли деревни Осьмина Гора Осьминской волости. 1911–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
Уставная грамота, выданная императрицей Марией Александровной крестьянам селения Осьмина гора Осьминской волости. 1865 г. // Центральный государственный исторический архи Показать все
По жалобе крестьян д. Осьмино Гора Осьминской волости И. Макарова и Е. Дугина на задержку производства уездной комиссией дела по выделу отрубных участков. 1912–1913 гг. / Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1068Осьмина Гора, д. госуд.при р. Сабе.1006040127129Часовня православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
122. Осьмино-Гора, село бывшее владельческое, при реке Сабе, дворов 52, жителей 331, волостное правление (уездный город в 96 верстах), церковь православная, 2 часовни, ла Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Осьмино-Гора2612346852763403046418671[...]
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Осьмино Гора с., потч. контора, земская ст.965 стан––2 участок36почтовое отделение Осьмино.