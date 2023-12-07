деревня Скоморошье, Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Скоморошье

Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Скоморошья Аргуновской волости Никольского уезда Пахолкова о перечислении его в Савин починок. 1894 г. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Дело по заявлению крестьянина деревни Скоморошья Аргуновской волости Никольского уезда Пахолкова П. З. о неправильном освобождении от военной службы его соседа, ратника 2 Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Скоморошья Аргуновской волости об аренде лесных полян. 1900–1901 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 4800.
Дело по жалобе крестьян дер. Скоморошье Аргуновской волости на постановление Никольского уездного съезда об утверждении приговора крестьян данной деревни о переделе земли Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Шарженской церкви. Список архивн Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6203Скоморошье, д. каз.при рч. Кершенге.4951207899

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Аргуновская волость
Скоморошье483

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Никольский район
241228Скоромошьедеревня59°52'с.ш.45°10'в.д.O-38-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Никольский муниципальный район, Аргуновское сельское поселение
19634404161д Скоморошьедеревня

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