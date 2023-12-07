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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Скоморошья Аргуновской волости Никольского уезда Пахолкова о перечислении его в Савин починок. 1894 г. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Дело по заявлению крестьянина деревни Скоморошья Аргуновской волости Никольского уезда Пахолкова П. З. о неправильном освобождении от военной службы его соседа, ратника 2 Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Скоморошья Аргуновской волости об аренде лесных полян. 1900–1901 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 4800.
Дело по жалобе крестьян дер. Скоморошье Аргуновской волости на постановление Никольского уездного съезда об утверждении приговора крестьян данной деревни о переделе земли Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Шарженской церкви. Список архивн Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6203Скоморошье, д. каз.при рч. Кершенге.4951207899
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Скоморошье483
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
241228Скоромошьедеревня59°52'с.ш.45°10'в.д.O-38-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634404161д Скоморошьедеревня