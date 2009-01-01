Населенное место

Сташули, вод. мел. (Величко), р. Хорабровка, жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. —, у. гор. 55 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Георгиевск 11 в.