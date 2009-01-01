агрогородок Переганцы, Вороновский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Переганцы

Вороновский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Седлиская волость
230. Пироганцы, деревня бывшая государственная, дворов 8, жителей 97, волостное правление (уездный город в 53 верстах)

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Седлисская волость
деревня Пироганцы1113625855637242822814709180

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Седлисская волость
Пироганцы, д., жит. 168 (95 м. 73 ж.), дес. 162, у. гор. 50 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Бинякони 22 в.
Пироганцы, пос., жит. 3 (2 м. 1 ж.), дес. 1, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Вороновский район, Переганцевский сельсовет
д Переганцы346

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Вороновский район, Переганцевский сельсовет
аг. Переганцы110

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