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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
230. Пироганцы, деревня бывшая государственная, дворов 8, жителей 97, волостное правление (уездный город в 53 верстах)
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Пироганцы1113625855637242822814709180
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Пироганцы, д., жит. 168 (95 м. 73 ж.), дес. 162, у. гор. 50 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Бинякони 22 в.
Пироганцы, пос., жит. 3 (2 м. 1 ж.), дес. 1, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Переганцы346
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Переганцы110