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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о рассрочке уплаты недоимки, числящейся за крестьянкой деревни Боярской Чучковской волости Тотемского уезда Пенюгаловой. 1893 г. // Гос. архив Вологодской области. Ф Показать все
Дело о постройке часовни в деревне Боярской Чучковской волости Тотемского уезда, по просьбе крестьян этой деревни. 1909 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 496. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8807Боярское, д. каз.при колодцах.11262275268
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1453. Боярская, деревня бывшая государственная, при речке Корбаше, дворов 28, жителей 196, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
74Боярское (Покровское)Яковское.Покровскийбывшие государственные112123595104
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Боярское (молочн. проп. п.) 4072деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 68 км. Летнее: —.Зимнее: 111 км. Летнее: —.4446
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34020Боярскоедеревня59°38'с.ш.41°03'в.д.O-37-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638452146д Боярскоедеревня