деревня Боярское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Боярское

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о рассрочке уплаты недоимки, числящейся за крестьянкой деревни Боярской Чучковской волости Тотемского уезда Пенюгаловой. 1893 г. // Гос. архив Вологодской области. Ф Показать все
Дело о постройке часовни в деревне Боярской Чучковской волости Тотемского уезда, по просьбе крестьян этой деревни. 1909 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 496. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
8807Боярское, д. каз.при колодцах.11262275268

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Чучковская волость
1453. Боярская, деревня бывшая государственная, при речке Корбаше, дворов 28, жителей 196, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Чучковская волость
74Боярское (Покровское)Яковское.Покровскийбывшие государственные112123595104

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Ершовский сельсовет
Боярское (молочн. проп. п.) 4072деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 68 км. Летнее: —.Зимнее: 111 км. Летнее: —.4446

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
34020Боярскоедеревня59°38'с.ш.41°03'в.д.O-37-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Чучковское сельское поселение
19638452146д Боярскоедеревня

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