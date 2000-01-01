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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянки д. Малиновка Полюстровской волости Петербургского уезда Н. Грибовой на местные сельские власти. 1898 г. // Центральный государственный исторический а Показать все
По прошению крестьянина В. Фирсова деревни Малиновки Полюстровской волости об отмене решения волостного суда о взыскании денег с него в пользу Воинова. 1889–1890 гг. // Ц Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
312Малиновка, д. вл.при р. Охте319103846
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Малиновка д.Полюстровский участок41 участок4село Пороховые, 30 почтово-телеграфное отделение