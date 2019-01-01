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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2819Истоурская, дер.при рч. Ретине.861446224230
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
889. Истоурская, деревня бывшая государственная, при речке Ретине, дворов 46, жителей 505, 3 кожевенных заводов, 5 токарн. зав.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
9) д. Истоур на р. Ретине, зем. шк., распл.Истоурское общество145316321Бывшие государственные крестьянеПравославные единоверцы и раскольникиРусские8126
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
38029Истоурдеревня56°54'с.ш.63°51'в.д.O-41-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65724000241д Истоурдеревня