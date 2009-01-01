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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Буки, им. (Кондрата и Лоханского), спл. р. Березовка, жит. 23 (16 м. 7 ж.), дес. 731, у. гор. 75 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 90 в., ст. ж. д. Новодруцк 17 в.
Буки, д., р. Березовка, жит. 153 (82 м. 71 ж.), дес. 482, у. гор. 75 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Новодруцк 17 в.
Буки, ус. в д. Саутках, (Кондрата и Лоханского), спл. р. Березовка, жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 1, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Буки3
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Буки4