Населенное место

Буки, им. (Кондрата и Лоханского), спл. р. Березовка, жит. 23 (16 м. 7 ж.), дес. 731, у. гор. 75 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 90 в., ст. ж. д. Новодруцк 17 в.

Буки, д., р. Березовка, жит. 153 (82 м. 71 ж.), дес. 482, у. гор. 75 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Новодруцк 17 в.