деревня Малая Бельковка, Язвинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Малая Бельковка

Язвинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином д. Белковка, Язвинской волости, Гдовского уезда, М. Максимовым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
Об уравнении усадебной земли крестьян селения Белковка Язвинской волости Гдовского уезда. 1903 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1372Бельковка, д. вл.при ручье.301191523

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Язвинская волость
Бельковка д.374 стан3744 участок4Язвинское Волостное Правление.

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