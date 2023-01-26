деревня Русинова, Бутурлинская волость, Юхновский уезд (на 1904) — Familio

Русинова

Бутурлинская волость, Юхновский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Калужской области

Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине Юхновского уезда Батуринской волости деревни Русинова, Михаиле Александрове Звереве обвиняемом по 3 ч. 103 ст. угол. улож. // Гос. архив Российской Федераци Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11291Русинова, д. вл.при р. Угре.191921122135

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Бутурлинская волость
53РусиновоДеревня1561165171Земская школа.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.