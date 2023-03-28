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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Мстиславский уезд
С. Большое Соино с дер.3Ив. Мих. Голынский60686186
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
329. Большое Соино, село бывшее владельческое, при озере Соинском, дворов 14, жителей 133, волостное правление, церковь православная, школа, вод-млн. В 12 верстах — усадь Показать все
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Соино, в нем Соинское вол. пр. проселочнойоз. без назв. Соинскому с. о. церк. земли25 2117 1195 2Соинского прав. 10718
22Дер. СоинопроселочнойколодцеСтаро-Стан. с. о25125101Соинского прав. 10718
40Им. Соинопроселочнойреке Сквиретянкепоч. гражд. С. В. и П. П. Мухиным, прав. 3128Соинского прав. 10718
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Соино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
178063Соинодеревня53°58'00"31°59'00"N-36-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66652465101д Соинодеревня