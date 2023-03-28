деревня Соино, деревня Соино, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Соино

Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Мстиславский уезд
С. Большое Соино с дер.3Ив. Мих. Голынский60686186

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Мстиславльский уезд, Соинская волость
329. Большое Соино, село бывшее владельческое, при озере Соинском, дворов 14, жителей 133, волостное правление, церковь православная, школа, вод-млн. В 12 верстах — усадь Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Соинская волость
1Село Соино, в нем Соинское вол. пр. проселочнойоз. без назв. Соинскому с. о. церк. земли25 2117 1195 2Соинского прав. 10718
22Дер. СоинопроселочнойколодцеСтаро-Стан. с. о25125101Соинского прав. 10718
40Им. Соинопроселочнойреке Сквиретянкепоч. гражд. С. В. и П. П. Мухиным, прав. 3128Соинского прав. 10718

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Могилевская губерния, Мстиславский уезд, Соинская волость
село Соино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Хиславичский район
178063Соинодеревня53°58'00"31°59'00"N-36-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Хиславичский муниципальный район, Соинское сельское поселение
66652465101д Соинодеревня
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