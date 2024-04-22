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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год Показать все
• Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3455Шадейка, дер.при ррч. Шадейке и Татарке.99130389420Часовень православных 2. Волостное правление. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1227. Шадейка, деревня бывшая государственная, при речках Татарке и Шадейке, дворов 130, жителей 809, волостное правление (уездный город в 12 верстах), ч. пр., ч. единов.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) д. Шадейка, при р.р. Шадейке, Татарке и Плющихе, зем. шк., нар. библ., распл.Шадейское общество107231243Бывшие государственныеПравославные, единоверцы и старообрядцыРусские124
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Шадейка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
328288Большая Шадейкадеревня57°26'04"56°47'27"O-40-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57630465106д Большая Шадейкадеревня