деревня Большая Шадейка, деревня Большая Шадейка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Большая Шадейка

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3455Шадейка, дер.при ррч. Шадейке и Татарке.99130389420Часовень православных 2. Волостное правление. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Шадейская волость
1227. Шадейка, деревня бывшая государственная, при речках Татарке и Шадейке, дворов 130, жителей 809, волостное правление (уездный город в 12 верстах), ч. пр., ч. единов.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Шадейская волость
1) д. Шадейка, при р.р. Шадейке, Татарке и Плющихе, зем. шк., нар. библ., распл.Шадейское общество107231243Бывшие государственныеПравославные, единоверцы и старообрядцыРусские124

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Шадейская волость
деревня Шадейка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
328288Большая Шадейкадеревня57°26'04"56°47'27"O-40-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Шадейское сельское поселение
57630465106д Большая Шадейкадеревня
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