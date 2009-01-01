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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
229. Ничипоровичи, село бывшее владельческое, дворов 29, жителей 163, волостное правление, 2 церкви православные. В 5 верстах — Локути, почтовая станция
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Ничипоровичи 431976035131736803713739312
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Ничипоровичи, в нем Ничипоровичское вол. правл. грунтовой дор. колодцеНичипорович. с. о. 44134133Ничипоров. пр. 2545
39Фол. Ничипоровичипроселкеоз. Святоедв. М. П. Кривошеиной, пр. 21210Могил. лютеранской церкви. 2545
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Ничипоровичи58
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Ничипоровичи72