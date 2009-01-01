деревня Ничипоровичи, Шкловский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Ничипоровичи

Шкловский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Горецкий уезд, Ничипоровичская волость
229. Ничипоровичи, село бывшее владельческое, дворов 29, жителей 163, волостное правление, 2 церкви православные. В 5 верстах — Локути, почтовая станция

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Горецкий уезд, Ничипоровичская волость
село Ничипоровичи 431976035131736803713739312

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Горецкий уезд, Ничипоровичская волость
1Село Ничипоровичи, в нем Ничипоровичское вол. правл. грунтовой дор. колодцеНичипорович. с. о. 44134133Ничипоров. пр. 2545
39Фол. Ничипоровичипроселкеоз. Святоедв. М. П. Кривошеиной, пр. 21210Могил. лютеранской церкви. 2545

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Шкловский район, Фащевский сельсовет
д Ничипоровичи58

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Шкловский район, Фащевский сельсовет
д. Ничипоровичи72

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