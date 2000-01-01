деревня Нижне-Андреевская, Мочаловская волость, Юхновский уезд (на 1904) — Familio

Нижне-Андреевская

Мочаловская волость, Юхновский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11170Нижне-Андреевская (Андреевское, Звизжи, Здвизжи), д. каз. и вл.при колодцах.121233120133

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Мочаловская волость
592. Нижне-Андреевская, деревня бывшая государственная, дворов 28, жителей 138, лавка

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Мочаловская волость
262Андреевское НижнееДеревня1257177186Лавка с ест. продуктами.

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