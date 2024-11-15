село Суетиновка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Суетиновка

Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Торгунская волость
1181. Моргентау (Чумак), деревня бывшая колонистов, при речке Белой Кубе, дворов 166, жителей 1502, волостное правление (уездный город в 120 верстах), лютеранский молитве Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Торгунская волость
колония Моргентау2662755831117269153873917892

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Торгунская волость
С. Моргентау. Б. колон. Немцы. Лютер.5847Р. Белая Куба46617016332314261447

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Старополтавский район
14880Суетиновкасело50°21,0' с.ш.46°38,0' в.д.M-38-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Старополтавский муниципальный район, Кановское сельское поселение
18652424111с Суетиновкасело

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