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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1181. Моргентау (Чумак), деревня бывшая колонистов, при речке Белой Кубе, дворов 166, жителей 1502, волостное правление (уездный город в 120 верстах), лютеранский молитве Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
колония Моргентау2662755831117269153873917892—
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Моргентау. Б. колон. Немцы. Лютер.5847Р. Белая Куба466170163—32314261447
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14880Суетиновкасело50°21,0' с.ш.46°38,0' в.д.M-38-058
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18652424111с Суетиновкасело