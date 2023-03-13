деревня Кузьдибож, Устькуломский район, Автономная область Коми (на 1930) — Familio

Кузьдибож

Устькуломский район, Автономная область Коми (на 1930)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Головной убор. Повязка, Нач. ХХ в. Источник: goskatalog.ru
Вешалка, Нач. XX в. Источник: goskatalog.ru
Игольник, Кон. XIX - нач. ХХ вв. Источник: goskatalog.ru
Силки (для ловли куропаток), Нач. XX в. Источник: goskatalog.ru
Силки (для ловли куропаток), Нач. XX в. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устьсысольский уезд
10270Куздибожская (Кузды-Бож), д. каз.при р. Печоре.530378184052

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Устьсысольский уезд, Савиноборская волость
Куздибожская55520

Список населённых мест Коми области 1930 года

НазваниеТипОт сельского исполкома в кмОт районного исполкома в кмОт областного исполкома в кмХозяйствМужчинЖенщинВсего
Автономная область Коми, Устькуломский район, Савиноборский сельсовет
Кузь-ди-бож 1129деревня2542261140415495

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