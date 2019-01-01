село Верхний Аленуй, село Верхний Аленуй, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Верхний Аленуй

Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Забайкальского края

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Нерчинский округ, Красноярское станичное общество
657Верхне-Алейнуйский пос.Крестьянских дворов: 114. Остальных дворов: 1. Всех дворов: 115. 742

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Александрово-Заводский район
21125Верхний Аленуйсело51°08'117°58'M-50-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Александрово-Заводский муниципальный район, Бохтинское сельское поселение
76604416111с Верхний Аленуйсело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close