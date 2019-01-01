село Мезинец, село Мезинец, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Мезинец

Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2614Мизинец, с. дух. вед.при р. Воронеже.4524488Церковь православная 1.
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1378Никольское (Мезинец), с. вл.при р. Лесном Воронеже и Мокрой лощине.7018109478486Церковь православная 1. Заводы конный и винокуренный. Ярмарок 2. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Никольско-Мизинецкая волость
573. Никольско-Мизинец, село бывшее владельческое, при реке Лесн. Воронеже, дворов 286, жителей 1411, волостное правление (уездный город в 67 верстах), церковь православн Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Никольско-Мезинецкая волость
село Мезинец-Верстовка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Староюрьевский район
64565Мезинецсело53°30'40°37'N-37-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Староюрьевский муниципальный район, Сельское поселение Мезинецкий сельсовет
68636420101с Мезинецсело
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